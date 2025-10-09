تراجع مبيعات سيارات بورشه الألمانية في الصين بنسبة 29% خلال 9 أشهر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بورشه، اليوم الخميس، تراجعا جديدا في مبيعاتها في الصين.

وقالت الشركة الموجود مقرها في مدينة شتوتجارت الألمانية إن مبيعاتها الإجمالية بلغت خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 5ر212 الف سيارة بانخفاض نسبته 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، بلغت مبيعات الشركة في الصين 2ر32 الف سيارة بانخفاض نسبته 26% سنويا، في ظل الظروف غير المواتية للسوق واشتداد حدة المنافسة مع شركات سيارات صينية.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة بورشه أوليفر بلومه من انهيار سوق المنتجات الفاخرة في الصين.

وأظهرت بيانات بورشه الصادرة اليوم تراجعا في مبيعاتها بألمانيا وباقي دول أوروبا، مع تحسن المبيعات في أمريكا الشمالية لتبلغ 4ر64 ألف سيارة.

وتأثرت المبيعات بإقبال العملاء على شراء السيارات في الشهور الأولى من العام الحالي قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ.

كما سجلت شركة تصنيع السيارات زيادة في مبيعاتها بأسواق مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا واليابان وكوريا.

وقالت ماتياس بيكر، رئيس قسم المبيعات في بورشه إن وتيرة مبيعات الشركة حافظت على قوتها نسبيا خلال العام الحالي.

وأضاف بيكر أن "هذا المستوى يتماشى مع توقعاتنا، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة"، متوقعا استمرار بيئة السوق صعبة في المستقبل.

وشكلت السيارات الكهربائية كليا حوالي 23% من إجمالي مبيعات بورشه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.