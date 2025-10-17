أفغانستان تعلن مقتل 40 شخصا بغارات باكستانية على منطقة حدودية

أعلنت أفغانستان، الجمعة، مقتل 40 شخصا وإصابة 170 بجروح جراء غارات جوية باكستانية استهدفت منطقة سبين بولدك التابعة لولاية قندهار جنوبي البلاد.

وقال مدير الصحة العامة في منطقة سبين بولدك الحدودية مع باكستان كريم الله زبير آغا إن باكستان شنت غارات جوية على المنطقة، بحسب شبكة "طلوع نيوز" التي تتخذ من العاصمة كابل مقرا لها.

ومعربا عن خشيته من ازدياد حصيلة القتلى، قال زبير آغا: "ثمة الآن ما مجموعه 170 مصابا و40 قتيلا".

وذكرت "طلوع نيوز" نقلا عن مسؤولين أفغان أن منازل مدنيين تعرضت لأضرار جراء قذائف مدفعية أطلقها الجانب الباكستاني على مناطق نوكلي ووردك وكوجيان وشورابك وشهيد.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الباكستاني على التصريحات الأفغانية.

- التوتر الباكستاني الأفغاني

ونفذت باكستان بعض الغارات الجوية على كابل في 9 أكتوبر الحالي في إطار ما سمته بـ"مكافحة تنظيم طالبان باكستان".

فيما ردت قوات الأمن الأفغانية بشن هجمات واسعة النطاق على المواقع باكستانية حدودية في 11 من الشهر نفسه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في بعض المناطق بين الطرفين.

ورغم إعلان أفغانستان في 12 أكتوبر وقف الاشتباكات مع باكستان بوساطة قطرية وسعودية، إلا أن التوتر تصاعد مجددا على حدود البلدين في 14 من الشهر نفسه.

بدورها، أعلنت باكستان وقف إطلاق النار مؤقتا لمدى 48 ساعة في 15 أكتوبر استجابة لطب أفغانستان.

- مطالب باكستان من أفغانستان

تطالب باكستان الإدارة في كابل باتخاذ إجراءات بشأن "حركة طالبان باكستان" منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في عام 2021.

وتقول سلطات إسلام آباد إن حركة طالبان باكستان التي تصنفها "منظمة إرهابية" ونفذت العديد من العمليات على أراضيها، تتمركز في أفغانستان، وتتهم كابل بعدم اتخاذ إجراءات ضد التنظيم.

في حين تنفي أفغانستان ممارسة حركة طالبان باكستان أي نشاط على أراضيها.

وتستخدم طالبان باكستان مناطق قبلية على طول حزام البشتون على طرفي الحدود بين أفغانستان وباكستان، وتقع على طول خط دوراند الذي أنشئ في عهد الاستعمار البريطاني ويشكل الحدود الفعلية بين البلدين.