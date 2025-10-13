سعفان الصغير: باب المنتخب مفتوح للجميع

أعرب سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن شعور تمثيل المنتخب الوطني يفوق أي إنجاز على مستوى الأندية.

وقال الصغير، في مداخلة لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" فرحة مصر أكبر من أي فرحة مع الأندية، ومنذ بداية عملنا مع المنتخب كان شغل حسام حسن الشاغل هو إسعاد الشعب المصري، والحمد لله تحقق ذلك بالتأهل إلى أمم إفريقيا وكأس العالم."

وأضاف مدرب حراس الفراعنة:" بدأنا العمل ومعنا حراس مميزون مثل محمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدي سليمان، والباب مفتوح أمام الجميع دون استثناء."

وتابع:" كنت أتمنى أن يشارك البلعوطي في مباراة اليوم، لكن القادم أفضل بإذن الله. نحن لا نحمل ضغينة لأحد، وهدفنا الأول والأخير هو مصلحة منتخب مصر."

واختتم حديثه قائلاً:" باب المنتخب سيظل مفتوحًا لكل من يثبت جدارته، لأن المنافسة بين الحراس تصب في مصلحة الفريق الوطني."