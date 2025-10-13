الاحتلال يجري مشاورات للتصديق على تغيير بقائمة الأسرى الفلسطينيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت القناة 12 العبرية فجر الاثنين أن وزراء الحكومة يجرون مشاورات هاتفية للتصديق على تغيير بقائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

وأضافت أنه بموجب التغييرات سيتم استبدال أسيرين فلسطينيين من القائمة أحدهما اتضح أنه أفرج عنه سابقا.