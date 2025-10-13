 الاحتلال يجري مشاورات للتصديق على تغيير بقائمة الأسرى الفلسطينيين - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 2:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال يجري مشاورات للتصديق على تغيير بقائمة الأسرى الفلسطينيين


نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 2:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 2:17 ص

أفادت القناة 12 العبرية فجر الاثنين أن وزراء الحكومة يجرون مشاورات هاتفية للتصديق على تغيير بقائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

وأضافت أنه بموجب التغييرات سيتم استبدال أسيرين فلسطينيين من القائمة أحدهما اتضح أنه أفرج عنه سابقا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك