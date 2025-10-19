ترامب: سنعيد الناجين من سفينة تهريب المخدرات إلى الإكوادور وكولومبيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الناجين من الهجوم على سفينة تهريب المخدرات المزعومة سيتم إعادتهم إلى الإكوادور وكولومبيا

وكان مسؤول أمريكي، قد صرح فى وقت سابق من اليوم السبت، بأن الناجيين الاثنين من ضربة عسكرية أمريكية استهدفت سفينة يُشتبه في نقلها للمخدرات في منطقة الكاريبي، سيتم إعادتهما إلى بلديهما، الإكوادور وكولومبيا.

وكان الجيش الأمريكي قد أنقذ الرجلين بعد استهداف الغواصة الصغيرة يوم الخميس، في ما يُعد الهجوم السادس من نوعه على الأقل منذ مطلع سبتمبر.

وتجنب عملية الإعادة هذه طرح تساؤلات على إدارة الرئيس ترمب بشأن الوضع القانوني الذي كان سيُعامل به الناجيان في النظام القضائي الأمريكي.

وقال المسؤول، الذي اطلع على تفاصيل القضية، إنه غير مخول بالحديث علنا عن الخطط، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.