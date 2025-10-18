 بعد السوبر.. بيراميدز يحقق اللقب الرابع في تاريخه - بوابة الشروق
السبت 18 أكتوبر 2025 10:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

بعد السوبر.. بيراميدز يحقق اللقب الرابع في تاريخه

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 18 أكتوبر 2025 - 10:05 م | آخر تحديث: السبت 18 أكتوبر 2025 - 10:05 م

حقق بيراميدز لقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدين بيراميدز بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما استلم تمريرة من محمد الشيبي داخل منطقة الجزاء سددها بمهارة في شباك الفريق المغربي.

وبتتويجه بالسوبر الإفريقي اليوم، حقق بيراميدز لقبه الرابع في التاريخ، بعدما حقق لقب كأس مصر في الموسم قبل الماضي 2023-2024، ودوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي 2024-2025، وكأس القارات الثلاث في الموسم الحالي 2025.

ودخل بيراميدز مباراة اليوم بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، فيما يلعب نهضة بركان بصفته بطلا للكونفدرالية الإفريقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك