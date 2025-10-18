حقق بيراميدز لقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدين بيراميدز بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما استلم تمريرة من محمد الشيبي داخل منطقة الجزاء سددها بمهارة في شباك الفريق المغربي.

وبتتويجه بالسوبر الإفريقي اليوم، حقق بيراميدز لقبه الرابع في التاريخ، بعدما حقق لقب كأس مصر في الموسم قبل الماضي 2023-2024، ودوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي 2024-2025، وكأس القارات الثلاث في الموسم الحالي 2025.

ودخل بيراميدز مباراة اليوم بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، فيما يلعب نهضة بركان بصفته بطلا للكونفدرالية الإفريقية.