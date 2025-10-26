اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل تبحث إدارة الموارد المائية واستعدادات مواجهة السيول برئاسة وزير الري

الدكتور سويلم:

- استمرار إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية

- مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بجميع إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية والتأكد من جاهزية محطات الرفع

- استمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة لضمان توفير كل الاحتياجات المائية

- مواصلة الاستعداد للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالى، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية وموسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وأكد الدكتور سويلم، استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد أيضا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، اعتمادا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، ومتابعه القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة فى ضوء الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم، مواصلة العمل بكل أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بجميع إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ.

ووجه وزير الري باستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكافة الإحتياجات ومتطلبات تلك الفترة.

كما أكد مواصلة الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة المعنية.