المعارضة الهندية تدعو ناريندرا مودي إلى تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا وتعديله

دعت المعارضة الهندية حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعليق اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، وتعديله.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه الدعوات جاءت بعدما أبطلت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة العديد من الرسوم التي كان الرئيس دونالد ترامب فرضها العام الماضي.

وفي أعقاب الحكم، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الأجنبية.

وكانت الهند توصلت في وقت سابق هذا الشهر إلى إطار اتفاق مؤقت خفّض بموجبه ترامب الرسوم على السلع الهندية إلى 18% بدلا من 25%، كما ألغى رسوما عقابية إضافية بنسبة 25%.

وقال جايرام راميش، أمين شئون الإعلام بحزب "المؤتمر الوطني الهندي" الحاكم، حزب المعارضة الرئيسي: "في ضوء قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير بشأن الرسوم الجمركية، يتعين على حكومة الهند تعليق اتفاق التجارة الهندي-الأمريكي... يجب على الهند إعادة التفاوض بشأن الاتفاق."

وأضاف أجاي ساهاي، المديرالعام لاتحاد منظمات التصدير الهندية، أنه يبدو أن الرسوم الجمركية المتبادلة لم تعد سارية.

وأكد ساهاي: "إذا أخذنا بالحكم، فإن الرسوم المتبادلة قد أُلغيت وأصبح المعدل الآن 10% على الجميع"، باستثناء بعض القطاعات المعفاة مثل الأدوية والإلكترونيات، وتابع: "أصبح لدينا الآن ساحة تنافس متكافئة".