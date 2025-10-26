سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، خروقات إسرائيلية خطيرة في أكثر من مكان بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، استهداف مقاوم من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة للجهاد الإسلامي، بذريعة تخطيطه لتنفيذ هجوم وشيك.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، استهدف جيش الاحتلال سيارة في مخيم النصيرات وسط القطاع مساء السبت، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين.

وكان جيش الاحتلال استهدف سيارة في بني سهيلا شرق خان يونس ما أسفر عن إصابتين.

واستمرّ القصف المدفعي صباح اليوم الأحد، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات «الكواد كابتر» النار بشكل مكثف شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستقبلت مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، 19 شهيدا، منهم أربعة باستهداف مباشر، و15 شهيدا انتشال من مناطق متفرقة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68519 شهيدًا، و170382 إصابة، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ عدد الضحايا 93 شهيدا، و324 جريحا، فيما جرى انتشال 464 شهيدا.