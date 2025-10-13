نقابة المهن السينمائية تهنئ الفنانين والإعلاميين المعيَّنين بمجلس الشيوخ

تتقدّم نقابة المهن السينمائية بخالص التهاني إلى الأعضاء الجدد من الفنانين والأدباء والإعلاميين الذين تم اختيارهم ضمن قائمة المئة المعيَّنين التي أصدرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهم: المخرج خالد جلال، والنجم ياسر جلال، والكاتب أحمد مراد، والإعلاميون محمد شبانة، ومحمود مسلم، وسيف زاهر.

وأعرب نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة عن خالص تهانيه لهم، ولكل من شملهم قرار التعيين، بمناسبة نيلهم ثقة السيد الرئيس، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية في هذه المكانة الرفيعة الداعمة لمسيرة الوطن وأبنائه المخلصين، مؤكدًا أنهم يستحقون تلك الثقة لما قدموه من عطاء ومواقف تؤكد جدارتهم بها.

وأشار نقيب السينمائيين إلى أن مسيرة أبناء الوطن من الفنانين في خدمة وطنهم من هذا المنبر العريق زاخرة بالأسماء اللامعة، بدءًا من الفنان محمود المليجي والموسيقار محمد عبد الوهاب، مرورًا بالنجمة الراحلة أمينة رزق التي شغلت المنصب لدورة برلمانية كاملة مدتها أربع سنوات، والفنانة مديحة يسري، والفنان حمدي أحمد، والفنانة فايدة كامل، والفنان يحيى الفخراني، والفنانة سميرة عبد العزيز.

وتتقدم نقابة المهن السينمائية بخالص التهاني لمن سيبدؤون مهمة جديدة تحت قبة مجلس الشيوخ لخدمة الوطن.