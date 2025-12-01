مادورو: أمريكا تريد السيطرة على نفط فنزويلا

اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على احتياطيات النفط في بلاده بزيادة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.

وفي رسالة إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الأحد، قال مادورو إن واشنطن تريد "الاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة، وهي الأكبر على الكوكب، من خلال القوة العسكرية الفتاكة".

وقال إن هذا التهديد يعرض "السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للخطر"، ويشكل مخاطر على الإنتاج الفنزويلي وسوق النفط الدولي.

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة من لهجته وإجراءاته ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وحشدت الولايات المتحدة قوات إضافية في منطقة البحر الكاريبي وأعادت نشر أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد آر فورد، من البحر المتوسط إلى المنطقة، يرافقها سفن حربية أخرى وقاذفة قنابل بعيدة المدى.

ووفقاً للحكومة الأمريكية، تهدف المهمة إلى مكافحة مهربي المخدرات. ويقول مسؤولون أمريكيون إن أكثر من 80 شخصا قتلوا بالفعل في ضربات على قوارب مخدرات مزعومة.

وقال مادورو إن الولايات المتحدة حشدت 15 ألف جندي و 14 سفينة حربية في منطقة البحر الكاريبي، وهو رقم يتطابق مع تقارير وسائل الإعلام الأمريكية. وتأتي رسالة مادورو بعد يوم من دعوة ترامب لاعتبار المجال الجوي الفنزويلي مغلقا.

ووسط تصاعد التوترات، كانت هناك تكهنات بأن هجوماً على أهداف في فنزويلا قد يكون وشيكا، إلى جانب تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد تسعى لتغيير السلطة في كاراكاس.

ولا تعتبر الولايات المتحدة مادورو رئيسا شرعيا. ومثل الاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فإنها تشكك في النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي صاحبتها مزاعم بالتزوير.

كما تتهم الولايات المتحدة فنزويلا بإدخال مخدرات مميتة إلى البلاد، وهو اتهام ترفضه فنزويلا.

وتضم منظمة أوبك 12 عضوا، بما في ذلك فنزويلا والسعودية والعراق والإمارات. ووجه مادورو رسالته أيضا إلى منظمة أوبك+، وهو تكتل يضم منتجين رئيسيين آخرين مثل روسيا.