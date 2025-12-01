ترامب يدعو إلى عدم التصويت لصالح مرشحة للكونغرس لسبب غريب!

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره على عدم التصويت للمرشحة للكونغرس الديمقراطية أفيتي بان التي تنافس المرشح الجمهوري مات فان إيبس في دائرة تينيسي الانتخابية.



وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه المرشحة الديمقراطية تكره موسيقى الكانتري (Country Music- الموسيقى الريفية).



وكتب ترامب على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي Truth Social: "أدعو جميع الوطنيين الأمريكيين للتصويت لصالح المرشح الاستثنائي مات فان إيبس. مات يترشح ضد امرأة تكره المسيحية، وتحاول تجريدكم من أسلحتكم، وتريد فتح الحدود".

وقال ترامب إن من بين الأسباب الأخرى للتصويت ضد المرشحة الديمقراطية أفيتي بان، هو دعمها لأفكار المثليين وموقفها تجاه الموسيقى، مؤكدا أن هذه المرأة "تحتقر موسيقى الريف علانية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التكميلية في دائرة تينيسي الانتخابية في الثاني من ديسمبر، وتعتبر هذه الولاية موالية للجمهوريين.