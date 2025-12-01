رامافوزا يرفض تهديد ترامب بمنع جنوب إفريقيا من حضور قمة العشرين في فلوريدا

رفض رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، يوم الأحد، تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستبعاد بريتوريا من قمة مجموعة العشرين العام المقبل.



وجدد سيريل رامافوزا التأكيد على وضع جنوب إفريقيا كدولة عضو مؤسس في المجموعة.

وأفاد رامافوزا في خطاب للأمة يوم الأحد: "جنوب إفريقيا كانت وستظل عضوا كاملا ونشطا وبناء في مجموعة العشرين".

كما وصف مزاعم ترامب المتكررة بأن جنوب إفريقيا ترتكب "إبادة جماعية ضد الأفريكانيين" أحفاد المستوطنين الهولنديين ومصادرة الأراضي من المواطنين البيض، بأنها "معلومات مضللة صارخة".

وأشار رامافوزا إلى أنه على الرغم من الخلاف الدبلوماسي، فقد ساهمت الشركات الأمريكية ومنظمات المجتمع المدني بشكل نشط في الأحداث المتعلقة بقمة العشرين في جوهانسبورغ في نوفمبر 2025.

وقال رئيس جنوب إفريقيا في كلمته، "نحن نقدر هذه العلاقات البناءة وسنواصل العمل في إطار مجموعة العشرين"، مشيرا إلى نية بريتوريا الحفاظ على الحوار.

وقاطعت واشنطن قمة زعماء مجموعة العشرين التي عقدت برئاسة جنوب إفريقيا في جوهانسبورغ يومي 22 و23 نوفمبر، مع تكرار ترامب لاتهامات تم التشكيك فيها على نطاق واسع، بأن حكومة الأغلبية السوداء في الدولة المضيفة تضطهد الأقلية البيضاء.

وقال ترامب يوم الأربعاء الماضي إن دولة جنوب إفريقيا لن تتم دعوتها إلى القمة المقرر عقدها في فلوريدا العام المقبل، لرفضها تسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى ممثل رفيع المستوى من سفارتها، والذي حضر حفل الختام.

فيما أعلنت بريتوريا أنها سلمت الرئاسة الدورية لمسؤول في السفارة الأمريكية.