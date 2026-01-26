قدمت وزارة الخارجية الإيطالية، الاثنين، مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل، عقب حادثة تعرض قوات من الدرك الإيطالية للتهديد من قبل مستوطن مسلح في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "السفارة الإيطالية في تل أبيب أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن الحادثة التي تعرض لها ضابطان من قوات الدرك (كارابينييري) يعملان في القنصلية العامة بالقدس إلى تهديد مسلح".

وذكر البيان أن جنديين كانا في زيارة استطلاعية الأحد استعدادا لمهمة سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قرية قرب رام الله في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن الجنديين تعرضا لتهديد من رجل مسلح يرتدي ملابس مدنية، يحتمل أنه مستوطن إسرائيلي، وجه بندقية نحوهما.

وأضاف "استجوب الرجل الجنديين، ​​والتزاما بقواعد الاشتباك التي تلقياها، امتنع الجنديان، وفقا لقواعد الاشتباك، عن الرد بالعنف على التهديدات".

ولفت البيان إلى أن أفراد قوات (كارابينييري) عادا سالمين إلى القنصلية، وأبلغا السفارة والقيادة العسكرية بالحادث.

وتابع: "ونظرا لخطورة الحادث، فقد صدرت تعليمات للسفير في تل أبيب بتقديم مذكرة احتجاج شفهية إلى الحكومة في القدس على أعلى المستويات".