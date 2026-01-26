الحزم يهزم ضمك في الدوري السعودي

حسم نادي الحزم تفوقه على نظيره ضمك، في المباراة التي جرت بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي، لموسم 2025/2026.

أظهر فريق الحزم سيطرته على مجريات المباراة أمام ضمك، التي ظل نصفها الأول ساكنًا دون أن تهتز الشباك خلاله.

وبادر عبد القادر بدران، لاعب ضمك، بالتسجيل بعد بداية الشوط الثاني من المباراة بدقائق بسيطة، وذلك بحلول الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وأخطأ كيوين، لاعب ضمك، بالتسجيل في مرماه بالدقيقة 80 من زمن المباراة، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

ونجح عبد الرحمن الدخيل، في وضع الحزم بالمقدمة في الدقيقة 87 من زمن المباراة، مانحًا فريقه 3 نقاط غالية.

ورفع فريق الحزم رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري، بينما ظل ضمك عند النقطة الـ11، مستقرًا في المرتبة الـ15.