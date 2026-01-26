قطر وتركيا ترسلان سفينة مساعدات تحمل أكثر من 2400 طن لإغاثة السودان

وصلت إلى السودان سفينة مساعدات إنسانية تحمل 2428 طنا متريا من المساعدات المقدمة من قطر وتركيا، وذلك من خلال التعاون المشترك بين صندوق قطر للتنمية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد.

وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم الاثنين أن المساعدات التي كان باستقبالها القائم بالأعمال في سفارة قطر لدى السودان عبدالله راشد الكشاشي المهندي، تشمل إمدادات غذائية أساسية، وملابس، ومستلزمات إيواء من خيام وبطانيات، إضافة إلى مواد منزلية ضرورية، بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر تضررا، بما في ذلك النازحين والمتأثرين من النزاع المستمر، وتدهور الأمن الغذائي، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية في عدد من المناطق، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ونوه إلى أن وصول هذه الشحنة يعكس التزام قطر وتركيا بمواصلة دعم الشعب السوداني من خلال تقديم مساعدات إنسانية منسقة وفعالة، تسهم في تعزيز جهود الاستجابة الطارئة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الاستقرار في ظل التحديات القائمة.

وأكد صندوق قطر للتنمية استمرار جهوده الإنسانية الرامية إلى مساندة المجتمعات المتضررة في أوقات الأزمات، والعمل مع الشركاء الدوليين على توفير دعم قائم على المبادئ الإنسانية، يسهم في تعزيز الصمود، ويدعم مسارات السلام والتنمية المستدامة.