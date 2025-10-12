أسامة نبيه: لست مدربا فاشلا

دافع أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة عن نفسه بعد خروج الفريق من الدور الأول لبطولة كأس العالم المقامة في تشيلي.

بدأ المنتخب المصري مشواره بخسارتين متتاليتين أمام اليابان ونيوزلندا قبل الفوز على تشيلي 2-1 في اللحظات الأخيرة.

ورغم التساوي في النقاط وفارق الأهداف مع تشيلي، ودع المنتخب من الدور الأول، بسبب تراكم الإنذارات، وخسر كل حظوظه في التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل أربعة ثوالث.

صرح نبيه عبر قناة MBC مصر 2 "لست مدربا فاشلا، بل لدي سيرة ذاتية كبيرة، والتاريخ سيقول أنني تأهلت مع منتخب مصر لكأس العالم للكبار والشباب، والخروج من الدور الأول لمونديال الشباب لا أعتبره إخفاقا بل سوء حظ وتوفيق".

أضاف "الفشل هو الخروج من البطولة بخسارة كل المباريات، ولكننا ودعنا بسبب لائحة اللعب النظيف، ولم نكن نجهلها بل كنا نعلم أن الإنذارات ستكون فاصلة في حالة التساوي بين الفرق".

وأتم "مستوانا في كأس العالم كان مقنعا، لقد خسرنا من اليابان بسبب حمى البداية وهذا وارد لأي فريق، وخسرنا أمام نيوزلندا رغم تفوقنا الواضح على مستوى الفرص والاستحواذ، ثم فزنا على تشيلي وسط حضور أكثر من 60 ألف متفرج لجماهيره، رغم أن معظم لاعبينا يفتقدون لخبرة اللعب وسط حضور جماهيري غفير".