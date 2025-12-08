الكرملين: صندوق النقد الدولي يعارض استيلاء الغرب على الأصول الروسية

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن صندوق النقد الدولي يعارض مصادرة الغرب الأصول الروسية المجمدة لديه، وصار يحذر من تأثير مثل هذا الإجراء على النظام المالي الدولي.



وقال بيسكوف: "سمعنا بيانا من صندوق النقد الدولي يتحدث فيه بحذر شديد عن هذه القضية، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لا تؤثر سلبا على النظام المالي الدولي. أي حتى صندوق النقد الدولي مؤسس السياسة النقدية في العالم. اتضح أن هذه المؤسسة تنقلب الآن على أسلافها وتقول: عودوا إلى رشدكم".

وحذّر بيسكوف من أن أفرادا محددين ودولًا بأكملها ستتحمل مسؤولية أي مصادرة محتملة للأصول الروسية.

وقال: "ستكون لدينا مسؤولية وطنية ومسؤولية شخصية وقانونية عن هذه الخطوات".

وأفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أمس السبت بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي هو إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، وعرقلة عملية السلام.

كما حذرت روسيا من أن المساس بأصولها سيضطرها للاستيلاء على أموال وأصول أوروبا المجمدة لديها بما يشمل أصول وحسابات مواطني دول العقوبات، ويغطي قيمة الأموال الروسية المنهوبة.