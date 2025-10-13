كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، توم فليتشر، عن وضع خطة للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة، تمتد لستين يوما وتشمل «توفير الغذاء لأكثر من مليوني شخص، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، وعودة الأطفال إلى التعليم ولو بشكل محدود».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» إلى تحقيق تقدم ملموس بدخول المساعدات الإنسانية، قائلا: «اليوم، تمكنا من إدخال غاز الطهي لأول مرة منذ مارس، حتى يتمكن الناس من إعداد الطعام مرة أخرى»، بالإضافة إلى العمل على إدخال آلاف الخيام أسبوعيا.

وأضاف أن الخطة الأكبر والأطول أمدًا لإعادة إعمار غزة، «ستستغرق شهورا بل وسنوات»، معربا عن أمله في عقد مؤتمر دولي لجمع التزامات جدية لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية الأساسية، من كهرباء ومياه.

وشدد أن المنظومة الإنسانية بأكملها، من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والهلال الأحمر المصري، في حالة «تعبئة عامة» لإيصال المساعدات، مشيرا إلى «أننا لم نتلق سوى 28% من المبلغ المطلوب لتلبية الاحتياجات العاجلة».

ونوه إلى الحاجة إلى آلاف الخيام لمواجهة البرد، وإلى كميات هائلة من الوقود لتدفئة الناس وطهي الطعام، لتجاوز شتاء سيكون صعبا للغاية عليهم، مشددا «أننا بحاجة إلى استجابة إنسانية كبيرة، وأدعو العالم أن يتحلى بالكرم والسخاء الحقيقي، بعد أن صُدم الرأي العام العالمي مما شاهده في غزة».

وأكد أن الاختراق الدبلوماسي الحقيقي سيكون «عندما يتمكن الأطفال من النوم بلا خوف تحت سقف آمن، ويذهبون إلى مدارسهم، وقد تناولوا وجباتهم، ويبدأون في تجاوز الصدمة الرهيبة التي عاشوها».