مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء إطلاق نار بقاعة مناسبات بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قال مسئولون في الشرطة الأمريكية، مساء أمس السبت، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون جراء إطلاق نار خلال تجمع عائلي في قاعة مناسبات في مدينة ستوكتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت هيذر برنت، المتحدثة باسم مكتب مأمور مقاطعة سان واكين، إن من بين الضحايا أطفال وبالغين.

وأشارت برنت، خلال مؤتمر صحفي في مكان الحادث، إلى أن المؤشرات المبكرة "توحي بأن هذا ربما كان حادثا مستهدفا".

وقال نائب عمدة مدينة ستوكتون، جيسون لي، عبر منصة إكس "أشعر بحزن عميق وغضب بعد علمي بحادث إطلاق النار الجماعي في حفل عيد ميلاد طفل. لا ينبغي أن يكون حفل عيد الميلاد مكانا تخشى فيه العائلات على حياتها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن أحد المشتبه بهم لا يزال طليقا.

وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إنه تم إبلاغه بالحادث.

ووقع إطلاق النار داخل قاعة المناسبات، التي تتشارك في موقف للسيارات مع شركات أخرى.

ولا يزال المحققون يعملون على تحديد الدافع المحتمل.