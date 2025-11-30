انتكاسة انتخابية لتحالف رئيس الوزراء الماليزي

خسر حلفاء رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في الانتخابات المحلية بولاية صباح، وفق ما أظهرت النتائج الأحد، وذلك في أول اختبار انتخابي له بعد ثلاث سنوات في منصبه.

وفاز باكاتان هارابان، أو تحالف الأمل، الذي ينتمي إليه أنور بمقعد واحد فقط من أصل 20 مقعدا تنافس عليها في ولاية صباح، بعد أن كان يشغل سبعة مقاعد في الولاية الواقعة بشرق البلاد في جزيرة بورنيو، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتشكل الانتخابات التي أجريت السبت، أول حلقة في سلسلة من الانتخابات المحلية التي ستختبر شعبية أنور قبل الانتخابات العامة المقررة بحلول أوائل عام 2028 في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وعلى الرغم من انتكاسة تحالف الأمل، فقد احتفظت رابطة مواطني صباح (جي.آر.إس)، وهو تحالف يضم أحزابا في الولاية متحالفة مع كتلة أنور الحاكمة، بالسيطرة على ولاية صباح إحدى أكبر الولايات الماليزية وأفقرها.

وواجه تحالف جي.آر.إس ضغوطا بسبب ارتباطه بتحالف أنور مع تنامي المشاعر المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي للولاية.

وهنأ أنور زعيم تحالف جي.آر.إس، حاجيجي نور، على إعادة تعيينه رئيسا لوزراء ولاية صباح، قائلا إن "الحكومة الاتحادية تحترم تماما الرسالة القوية والواضحة لناخبي الولاية.

وقال أنور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد إنهم "يطالبون بتغيير حقيقي بعد أن واجهوا الظلم والإهمال من جميع الأحزاب تقريبا".

ولم يتطرق إلى الهزائم التي تعرض لها حلفاؤه. كما أحجم مكتبه عن التعليق.