 باكستان تدرس السماح بتوريد مواد غذائية للشعب الأفغاني فقط بناء على طلب الأمم المتحدة - بوابة الشروق
الأحد 30 نوفمبر 2025 12:22 م القاهرة
باكستان تدرس السماح بتوريد مواد غذائية للشعب الأفغاني فقط بناء على طلب الأمم المتحدة

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 11:00 ص

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان تدرس السماح بتوريد المواد الغذائية الأساسية للشعب الأفغاني، فقط بناء على طلب الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بوزارة الخارجية، قال الوزير إنهم تلقوا طلبا من الأمم المتحدة لإعادة النظر في السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى الشعب الأفغاني، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد.

وقال إنه في ظل الوضع المتوتر وإغلاق الحدود، فإنه سيبحث مسألة طلب الأمم المتحدة مع رئيس الوزراء والقيادة العسكرية، معربا عن أمله في اتخاذ إجراءات إيجابية من أجل الشعب الأفغاني وحده.

وأضاف أنه من المحتمل السماح بدخول مساعدات غذائية أساسية خلال يوم واحد.

وتابع دار أنه على الرغم من جميع الخطوات الإيجابية التي اتخذتها باكستان لمساعدة الشعب الأفغاني، لم يتم اتخاذ أي خطوات حاسمة ضد الإرهاربيين على الأراضي الأفغانية وحث نظام طالبان على التفكير في نقاط ضعفه والوفاء بالتزاماته التي قطعها للعالم.

