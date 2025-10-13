 زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 2:56 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 1:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 1:47 ص

أعرب أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الشعب المصري يستحق هذه الفرحة بعد مشوار تصفيات صعب ومليء بالتحديات.

وقال زيزو في تصريحات «تلفزيونية»:" مبروك لمصر وشعبها، الذي يحتاج لمثل هذه الفرحة، ونحن مجرد سبب بسيط فيها، والحمد لله على هذا الإنجاز الكبير".

وأضاف:" نشكر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وكل من ساهم في هذا التأهل، سواء من لاعبين أو إداريين أو جماهير دعمتنا منذ البداية".

وتابع نجم الفراعنة:" المشاركة في كأس العالم حلم من أحلامي منذ الطفولة، وأتمنى أن أكون ضمن قائمة المنتخب في البطولة وأن أمثل مصر بأفضل شكل ممكن".

واختتم زيزو تصريحاته قائلًا:" مشوار التصفيات لم يكن سهلاً، لكننا نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين المحترفين والمحليين، الذين أظهروا روحًا قتالية عالية وإصرارًا على تحقيق حلم المصريين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك