إعلام عبري: الحكومة تصادق على قائمة أسرى احتياطية تشمل الدكتور حسام أبو صفية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة الاحتلال صادقت، عبر مشاورات هاتفية عاجلة، على وضع قائمة احتياطية تضم خمسة أسرى من غزة، يمكن الإفراج عنهم في حال حدوث أي تغييرات على القائمة الأصلية.

مفاوضات على حافة التنفيذ

تأتي هذه الخطوة الاستثنائية في وقت يترقب فيه العالم بدء التنفيذ العملي للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل تبادلاً للمحتجزين والأسرى. وتجري هذه المشاورات العاجلة في ظل ضغوط سياسية داخلية هائلة على حكومة الاحتلال، التي تسعى لتأمين إتمام الصفقة دون أي عوائق قد تظهر في اللحظة الأخيرة.



قائمة احتياطية وقرار حصري

وفقاً لما أوردته القناة 12 العبرية ومصادر إعلامية أخرى، فقد أقرت حكومة الاحتلال عبر الهاتف قائمة احتياطية تتألف من خمسة أسرى من قطاع غزة. وأبرز ما كشفته هذه المصادر هو: اسم الطبيب الفلسطيني البارز، الدكتور حسام أبو صفية، ولن يتم اللجوء إلى هذه القائمة إلا في حال لم يكتمل عدد الأسرى المفرج عنهم من القائمة الرئيسية المتفق عليها لأي سبب كان.

في دلالة على مدى حساسية الأمر، فإن قرار الإفراج عن الدكتور أبو صفية تحديداً، في حال تم تفعيل القائمة الاحتياطية، سيكون محصوراً بقرار مشترك من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس فقط.