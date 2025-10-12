قال مصدر بمحكمة جنوب الجيزة إن عدد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب بدوائر الجيزة يشهد تزايدًا منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح.

وأوضح المصدر لـ"الشروق" أن عدد المتقدمين اليوم بلغ نحو 6 مرشحين، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين على النظام الفردي في دوائر محافظة الجيزة إلى 110 مرشحين، بينما لم تتلق المحكمة حتى الآن أي طلبات للترشح على نظام القوائم.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تشهد المحكمة، غدًا الإثنين والثلاثاء، بدء تلقي طلبات الترشح على نظام القوائم، مؤكدًا أن مراحل التقدم تسير بانتظام ويسر.

يُذكر أنه تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارًا من الأربعاء 8 أكتوبر، ويستمر حتى الأربعاء 15 أكتوبر الجاري.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات كشوف أسماء المترشحين ورموزهم، مع إتاحة الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري خلال الفترة من الخميس 16 أكتوبر إلى السبت 18 أكتوبر.

وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من الأحد 19 أكتوبر وحتى الثلاثاء 21 أكتوبر، على أن تُعلن القائمة النهائية للمترشحين يوم الخميس 23 أكتوبر.

وسيكون آخر موعد لتنازل المترشحين يوم السبت 25 أكتوبر.

568 مقعدًا في البرلمان المقبل

وتشمل انتخابات مجلس النواب 2025 اختيار إجمالي 568 نائبًا، مقسمين بالتساوي بين نظامي الفردي والقائمة.

وتُجرى الانتخابات على النظام الفردي في 143 دائرة لاختيار 284 نائبًا، بينما تُجرى بنظام القائمة في 4 دوائر تشمل:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا (102 مقعد) – مقرها مديرية أمن القاهرة

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (102 مقعد) – مقرها مديرية أمن الجيزة

دائرة قطاع شرق الدلتا (40 مقعدًا) – مقرها مديرية أمن الشرقية

دائرة قطاع غرب الدلتا (40 مقعدًا) – مقرها مديرية أمن الإسكندرية