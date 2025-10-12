قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى «طريق مسدود» بعد 14 عاما من «المفاوضات بسوء النية والمراوغة» من الجانب الإثيوبي.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» مساء اليوم، إلى استغلال الجانب الإثيوبي فترة المفاوضات لفرض الأمر الواقع.

وشدد أن «مصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها» مؤكدا أن هذا الموقف الذي أعلنته مصر «واضح لا يحتمل اللبس».

وأكد أن «مصر تتابع عن كثب وبقلق بالغ أي تطورات تحدث في منطقة الحوض الشرقي»، مشددا أنها «على أتم الاستعداد والجاهزية للدفاع عن مصالحها إذا تعرضت للضرر»، وفقا لقواعد القانون الدولي الذي يكفل مبدأ حق الدفاع عن النفس.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسئول الذي تتبعه إثيوبيا، مؤكدا أن رفض مصر الواضح والقاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تتخذ على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية.

وقال خلال كلمة مسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه: «إذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل دون تعريض أي منها للخطر».