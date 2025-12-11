المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات حكومية ألمانية لمصنعين لأشباه الموصلات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت المفوضية الأوروبية على منح مساعدات حكومية ألمانية بقيمة 623 مليون يورو (729 مليون دولار) لمصنعين لأشباه الموصلات.

وقالت المفوضية في بيان اليوم الخميس إن شركة جلوبال فاوندريز سوف تتلقى منحة بقيمة 495 مليون يورو لتعديل وتوسيع موقعها الحالي في مدينة درسدن بشرق ألمانيا لإنتاج أشباه الموصلات من أجل أسواق الطيران والدفاع والبنية التحتية المهمة.

وستحصل شركة اكس-فاب على منحة بقيمة 128 مليون يورو لبناء منشأة تصنيع إضافية في موقعها في إرفورت لانتاج تكنولوجيات الرقائق الضرورية من أجل قطاعات السيارات والذكاء الاصطناعي والطب.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية تيريزا ريبيرا" فتح المسابك يعد أمرا ضروريا لتعزيز المنافسة والابتكار في قطاع أشباه الموصلات في أوروبا".

وأضافت أن المساعدات" سوف تتيح بناء منشآتين جديدتين غير متوفرتين في أوروبا مما سوف يساعد في الحد من اعتمادنا على المسابك خارج الاتحاد الأوروبي وتعزيز مرونة قطاع الصناعة بأكمله في أوروبا".