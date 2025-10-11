 ترامب يصدر توجيهاته بتوفير الأموال للقوات الأمريكية رغم الإغلاق الحكومي - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 10:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

ترامب يصدر توجيهاته بتوفير الأموال للقوات الأمريكية رغم الإغلاق الحكومي

د ب أ
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 10:18 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 10:21 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع "بنتاجون" لاستخدام"كافة الأرصدة المتاحة" لضمان توفير الأموال للقوات الأمريكية يوم الأربعاء رغم الإغلاق الحكومي.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تصرف لأن "جنودنا الشجعان قد يفقدون رواتبهم المستحقة في 15 أكتوبر".

وأضاف أنه استخدم صلاحياته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوجيه وزير الدفاع بيت هيجسيث "باستخدام جميع الأموال المتاحة لدفع رواتب جنودنا في 15 أكتوبر".

وتابع الرئيس الجمهوري قائلا: "لقد حددنا الأموال اللازمة لذلك، وسيتولى الوزير هيجسيث استخدامها لدفع رواتب قواتنا المسلحة".

وكانت رواتب الجنود مهددة بالتوقف يوم الأربعاء المقبل بعد أن أدى إغلاق الحكومة الاتحادية في الأول من أكتوبر، وهو بداية الدورة المالية الجديدة، إلى تعطيل صرف العديد من المدفوعات الحكومية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك