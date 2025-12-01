كاف يصعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي للجنة الانضباط

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إحالة أحداث مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدوري أبطال أفريقيا إلى لجنة الانضباط.

استنكر كاف في بيان رسمي اليوم الإثنين ما أسماه بالخروقات الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الجيش الملكي المغربي والأهلي المصري، وكذلك شبيبة القبائل الجزائري ضد يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف "أُحيلت هذه الحوادث رسميا إلى مجلس التأديب التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقيق فيها".

وكانت مباراتي الأهلي والجيش الملكي التي أقيمت بالرباط، وشبيبة القبائل ضد يانج أفريكانز التنزاني في الجزائر، شهدت وقائع مؤسفة ترتبط بالشغب الجماهيري.