 الولايات المتحدة تدعو قادة العالم إلى قمة بشأن غزة في شرم الشيخ.. إيران على قائمة المدعوين وإسرائيل خارجها - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 11:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة تدعو قادة العالم إلى قمة بشأن غزة في شرم الشيخ.. إيران على قائمة المدعوين وإسرائيل خارجها

هايدي صبري
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 11:21 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 11:21 م

قال مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد، إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت اليوم دعوة رسمية لحضور قمة القادة بشأن غزة، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل في مدينة شرم الشيخ.

وأوضح رافيد، في منشور على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن الولايات المتحدة وسعت قائمة المدعوين بشكل كبير، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، اليابان، السعودية، قطر، تركيا، الإمارات، الكويت، البحرين، إيران، باكستان، الهند، إندونيسيا، إسبانيا، قبرص، أذربيجان، أرمينيا، المجر، اليونان، والسلفادور.

وتأتي هذه الدعوة الموسعة في إطار مساعٍ دولية لتنسيق الجهود من أجل دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة

وأشار إلى أن إيران تمت دعوتها أيضًا للمشاركة في القمة، في حين لن تشارك إسرائيل في هذا الحدث الدولي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك