قال مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد، إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت اليوم دعوة رسمية لحضور قمة القادة بشأن غزة، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل في مدينة شرم الشيخ.

وأوضح رافيد، في منشور على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن الولايات المتحدة وسعت قائمة المدعوين بشكل كبير، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، اليابان، السعودية، قطر، تركيا، الإمارات، الكويت، البحرين، إيران، باكستان، الهند، إندونيسيا، إسبانيا، قبرص، أذربيجان، أرمينيا، المجر، اليونان، والسلفادور.

وتأتي هذه الدعوة الموسعة في إطار مساعٍ دولية لتنسيق الجهود من أجل دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة

وأشار إلى أن إيران تمت دعوتها أيضًا للمشاركة في القمة، في حين لن تشارك إسرائيل في هذا الحدث الدولي.