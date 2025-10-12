تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن أسباب هدوء المشهد السياسي قبيل استحقاق انتخابات مجلس النواب، مبديا استغرابه من غياب الزخم الجماهيري المعتاد لانتخابات البرلمان، والتي لم يتبق عليها سوى شهر واحد.

وقال خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر»: «في أي دولة في العالم عندما يُفتح باب الترشيح للانتخابات ويبقى شهر أو أقل على إجرائها، الدنيا بتكون مقلوبة، إحنا مش مقلوبة! جائز بسبب الأحداث الإقليمية؛ ولكن الأمر سينتهي يوم الإثنين مع توقيع اتفاق غزة».

وشدد أن انتخابات مجلس النواب في تاريخ مصر السياسي لطالما ارتبطت بـ «دوشتها وزهوتها» لا سيما مع تبقي أقل من شهر على إجراء الانتخابات.

وكشف عن استبعاد عدد من الأسماء البرلمانية البارزة من خوض الانتخابات المقبلة، قائلا: «أسماء كبيرة مشيت، أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، حزب مستقبل وطن قرر يغير، وأحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، ومحمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومحمود بدر».

وانتقد بعض ردود الفعل التي صاحبت استبعاد النائب محمود بدر، قائلا:«محمود بدر مشي! ما يمشي، رئيس وزراء فرنسا مشي ورجعوه ثاني، إيه حالة الشماتة اللي احنا فيها دي؟ الناس بتيجي تخدم يا وتمشي».