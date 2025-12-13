إعادة فتح نفق مونت بلانك بين فرنسا وإيطاليا بعد إصلاحات دامت 15 أسبوعًا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعيد فتح نفق مونت بلانك البري الذي يربط فرنسا وإيطاليا أمام حركة المرور اليوم الجمعة بعد الانتهاء من أعمال البناء.

وأظهر مقطع فيديو مصور بكاميرا ويب على الموقع الإلكتروني للنفق اليوم الجمعة، مرور مركبات عبر كبائن تحصيل الرسوم في المساء.

وقالت خدمة المعلومات الهاتفية للنفق، إن ظروف حركة المرور كانت طبيعية في كلا الاتجاهين.

وظل النفق الذي يبلغ طوله 11 كيلومترًا مغلقًا لمدة 15 أسبوعًا بسبب أعمال إصلاح لهيكله؛ مما أجبر السائقين على استخدام طرق بديلة ومواجهة أوقات سفر أطول بشكل كبير.

وجاءت إعادة الافتتاح بعد مئات الاختبارات الأمنية التي أجراها مشغلو النفق في الأسابيع الأخيرة.

وكان النفق قدأغلق أيضا لعدة أسابيع العام الماضي لأعمال هيكلية مماثلة.

وافتُتح نفق مونت بلانك في جبال الألب في عام 1965.

وكان في ذلك الوقت أطول نفق بري في العالم.

ويُعد النفق شريانًا حيويًا لحركة النقل بين فرنسا وإيطاليا.