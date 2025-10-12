مصطفى البرغوثي: نتنياهو عاد قزما بعدما قدم نفسه كزعيم إمبريالي يعيد قراءة الشرق الأوسط

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن القرار الفلسطيني يجب أن يبقى بيد الفلسطينيين وحدهم، مشددًا على أن ما يجري في غزة كشف بوضوح وجود محاولات لتهميش القضية الفلسطينية بالكامل، وليس فقط سلب القرار الوطني المستقل.

وأضاف البرغوثي، في مقابلة مع قناة "العربي"، مساء السبت، أن "الخطة الأصلية لكل من ترامب ونتنياهو وإسرائيل كانت تصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها إلى قضية ثانوية بين الدول العربية وإسرائيل، يتم تجاوزها عبر الاتفاقيات الإبراهيمية"، موضحًا أن "تلك الخطط فشلت بعدما أعاد الفلسطينيون قضيتهم إلى الطاولة بقوة، رغم كل محاولات التطبيع التي جرت".

وأشار إلى أن "إسرائيل باتت اليوم معزولة أكثر من أي وقت مضى، وأن صورة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تراجعت بشكل حاد"، لافتًا إلى أن "نتنياهو الذي كان يصوّر نفسه كقائد امبريالي مهيمن في الشرق الأوسط عاد قزما، أصبح الآن في موقف الضعف والإحراج".

وأضاف البرغوثي أن المشهد في الداخل الإسرائيلي يعكس هذا التراجع، مستشهدًا بما حدث عندما ذُكر اسم نتنياهو أمام أكثر من 400 ألف متظاهر في ساحة إسرائيلية، فتعالت صيحات الاستنكار ضده؛ ما تسبب في حرج للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

كما أشار إلى مقال للصحفي الإسرائيلي ليفنسون في صحيفة "هآرتس"، قال فيه إن "إسرائيل ما زالت مجرد قرية تملك سلاح جو"، في إشارة إلى أن المقاومة فرضت إرادتها على مجريات الأحداث.

وشدد على أن "المرحلة الراهنة تمثل في الوقت ذاته تحديًا غير مسبوق وفرصة تاريخية للفلسطينيين، إذ يحظون بتأييد شعبي عالمي واسع، ما يجعل الوحدة الوطنية وتوحيد الموقف الفلسطيني العامل الحاسم في مواجهة محاولات التصفية والتهميش".