قالت الفنانة غادة عادل، إن توافر سيناريو جيد وفريق عمل متناغم ومخرج متمكن ومنتج واعٍ، فرصة لا تتكرر كثيرًا لأي فنان، مشيرة إلى تحقق كل ذلك فيلمها «فيها إيه يعني؟» والذي يُعرض بدور السينما.

وكشف خلال لقاء لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «النهار» عن نصيحة الفنانة ميرفت أمين، التي أكدت لها أن «الممثل قد ينتظر سنوات طويلة جدًا ليجد دورًا جيدًا، وقد لا يضم تاريخه الفني بأكمله سوى دور واحد مميز».

وأعربت عن امتنانها لامتلاكها أدوارًا بارزة في مسيرتها مثل «ملاكي إسكندرية، وشقة مصر الجديدة»، مشددة أن العثور على دور بهذا التكامل بعد كل هذه السنوات جعلها تقبله الفيلم دون تردد.

وقالت: «حين أجد دورًا بهذه الحلاوة، لا أفكر في السن أو إذا كانت الشخصية أكبر أم أصغر؟ سأفكر في الدور نفسه، وكنت سأقوم به حتى لو كانت الشخصية أكبر».

وأرجعت الفضل في «الهدوء» الذي اتسم به أداؤها في الفيلم إلى المخرج الشاب عمر رشدي، الذي يخوض تجربته الإخراجية الأولى، مشيدة بقدرته على وضعها في الحالة الشعورية الصحيحة للشخصية، ومنحها «كل الراحة والثقة وكل التوجيه».

ووصفت شخصية «صلاح» التي قدمها الفنان ماجد الكدواني في الفيلم بـ «الطيبة»، قائلة: «الرجل الطيب له مكان في الدنيا، فيه ناس بتقدّر، صحيح هم قليلون لكن موجودين، وأنا شخصيا مسالمة لا أحب المشاكل وأحب أن أنام داخل الحائط»، حسب وصفها.

من جانبه، أضاف الفنان ماجد الكدواني أن شخصية «صلاح» تتسم بأنها «غير مواجهة»، فهو رجل طيب يحاول إرضاء الجميع، مضيفا أن هذه النوعية «صوتهم خافت ولا نشعر بهم، أما الذين شخصياتهم قوية ومشاكلهم كثيرة فهم الظاهرون جدًا»، مؤكدا أنه قريب من هذه الشخصية.

ومن جهتها، قالت الفنانة غادة عادل، إن الفنان ماجد الكدواني هو «أطيب إنسان على وجه الأرض».