قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحضر الإنساني والفكري والعلمي والثقافي والعملي والاقتصادي يستغرق ما بين 50 إلى 100 عام.

جاء ذلك تعليقًا على مسألة إصلاح مؤسسات الدولة، خلال تناول الإفطار بمشاركة كبار المدعوين في احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين، اليوم الأربعاء.

وأضاف: «لو حطينا إيدنا في إيد بعض، والقلب كان مصدق، والعقل كان مصدق، والإرادة كانت مصدقة، لا كان هيبقى في كلام تاني وتختصروا كتير من الوقت».

وأكمل: «يا ترى المجتمع هيبقى قابل للتغير الكبير اللي بنعمله ولا بناخد الناس براحة برضه، إحنا بناخد الناس براحة، الموضوع ميتحلش في كلمتين، الإجابة وجود برنامج كلنا نشتغل عليه ويستكمله ما بعدنا».

وأوضح أن الدولة تحافظ مع تطبيق هذا البرنامج على 3 أمور؛ أولها مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار أو بفوضى تؤثر على أمن واستقرار البلد، لأن الحرية تقف عندما تصل إلى الإضرار بالآخرين.

وأشار إلى أن النقطة الثانية مرتبطة بأن «عملية التطوير مستمرة لا تنتهي بجيل أو عصر أو شخصية أو قيادة أو حكومة، بل تستمر لأجيال»، معقبًا: «لو انتبهنا لتلك النقطة وفهمنها بشكل جيد ومارسناها سنحقق نتائج جيدة».

ونوه أن النقطة الأخيرة مرتبطة بالشعب المصري ككتلة، مختتمًا: «الشعب المصري ككتلة يجب ألا يسمح مرة تانية إن حد ياخده عشان يكسّر ويهد بيه بلده، ربنا نجانا في 2011، ونجانا في 2013».