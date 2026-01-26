قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن كندا تحترم التزاماتها وتعهداتها بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تلزمها بعدم إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الاقتصادات غير السوقية.

وردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كندا في حال توصلها إلى اتفاق تجاري مع الصين، عقب زيارة كارني إلى بكين مطلع هذا الشهر، أكد كارني، أن كندا لن تسعى إلى إبرام مثل هذا الاتفاق مع أي اقتصاد غير سوقي "دون إخطار مسبق"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال كارني، للصحفيين في أوتاوا، أمس الأحد: "ليس لدينا أي نية للقيام بذلك مع الصين أو أي اقتصاد غير سوقي آخر. ما فعلناه مع الصين هو تصحيح بعض المشكلات التي ظهرت خلال العامين الماضيين".

وأضاف كارني، أن كندا تعود إلى "المستقبل" فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والزراعة والمنتجات الغذائية، "ولكن مع توفير حماية إضافية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب دعوته السابقة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني للانضمام إلى "مجلس السلام".

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" موجه إلى كارني، كتب ترامب، أن المجلس يسحب دعوته للانضمام إلى ما وصفه بأنه "أكثر مجالس القادة شهرةً على الإطلاق".

وأضاف ترامب: "يرجى اعتبار هذه الرسالة بمثابة إعلان بأن مجلس السلام يسحب دعوته لكم بشأن انضمام كندا".