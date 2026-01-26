الكرملين: مسألة الأراضي لا تزال ذات أهمية جوهرية لنا في اتفاق إنهاء القتال مع أوكرانيا

أفادت وكالة تاس للأنباء الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن الكرملين، بأن مسألة الأراضي لا تزال ذات أهمية جوهرية لروسيا عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا، وذلك بعد محادثات ثلاثية جرت في أبوظبي مطلع الأسبوع.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا، إن روسيا ستستولي بالقوة على كامل منطقة دونباس الأوكرانية، التي تسيطر قوات موسكو حاليا على 90% منها، ما لم تتخل كييف عنها في اتفاق سلام.

ونقلت وكالة تاس الحكومية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "ليس سرا أن هذا هو موقفنا الثابت، موقف رئيسنا، أن قضية الأراضي، التي هي جزء من صيغة أنكوراج، ذات أهمية جوهرية للجانب الروسي".

ووفقا لمصدر مقرب من الكرملين، تشير "صيغة أنكوراج" إلى ما تقول روسيا إنها النقاط التي جرى الاتفاق عليه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبوتين في قمة ألاسكا في أغسطس الماضي.

وأوضح المصدر أنه بموجب هذا الاتفاق بين الرئيسين، فإن أوكرانيا ستوافق على تسليم روسيا السيطرة على كامل منطقة دونباس مع تجميد الخطوط الأمامية في أماكن أخرى في شرق وجنوب أوكرانيا كشرط لأي اتفاق سلام مستقبلي.

وأضافت كييف مرارا، أنها لن تهدي روسيا الأراضي التي لم تتمكن موسكو من الفوز بها في ساحة المعركة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسي عن بيكسوف قوله، إن موسكو تقيم بشكل إيجابي "المحادثات البناءة" بشأن أوكرانيا.

وانتهت المحادثات، التي تتوسطت فيها الولايات المتحدة، دون التوصل إلى اتفاق، ولكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات في مطلع الأسبوع المقبل.