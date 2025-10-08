يديعوت أحرونوت: زيارة محتملة لترامب إلى إسرائيل حال إبرام اتفاق غزة

• صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن ترامب يرغب في زيارة المنطقة حال التوصل إلى اتفاق بغزة "للاحتفال بالإنجاز الكبير" بينما لم يصدر تعقيب فوري من البيت الأبيض..

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، إن إسرائيل تجري استعدادات أولية لاحتمال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى مع حركة "حماس".

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة "حماس".

وأضافت الصحيفة الخاصة: "تجري استعدادات أولية في إسرائيل لاحتمال زيارة الرئيس الأمريكي لها في حال توقيع صفقة إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)".

وأوضحت أن "البيت الأبيض كان أعد لزيارة ترامب لإسرائيل قبيل زيارته إلى بريطانيا منتصف الشهر الماضي (سبتمبر) بشرط التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك لم يتحقق، فتم إلغاء الزيارة من جدول الأعمال".

ولفتت إلى أن "التقديرات تشير إلى أن ترامب يرغب في زيارة المنطقة للاحتفال بالإنجاز الكبير المتمثل في إنهاء الحرب (الإبادة الإسرائيلية بغزة) وإطلاق سراح الرهائن".

الصحيفة أشارت إلى أن "كل شيء يعتمد على نتائج محادثات مدينة شرم الشيخ في مصر، لكن المؤشرات إيجابية".

وحتى الساعة 12:30 (ت.غ) لم يعلق البيت الأبيض على ما أوردته الصحيفة العبرية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مفاوضات شرم الشيخ غير المباشرة بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني "تسير بشكل إيجابي"، داعيا نظيره الأمريكي لحضور توقيع الاتفاق في مصر حال التوصل إليه.

وصباح الأربعاء، وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومبعوث ترامب صهره جاريد كوشنر، إلى شرم الشيخ للانضمام إلى المفاوضات الجارية، وفق إعلام مصري.

ومنذ مساء الاثنين، تستضيف مدينة شرم الشيخ مفاوضات غير مباشرة بين تل أبيب وحماس بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.