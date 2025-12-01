ترامب يعرض على مادورو ممرا آمنا مقابل الاستقالة ومغادرة فنزويلا

قالت مصادر بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد اجتماعاً في البيت الأبيض مساء الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة بشأن فنزويلا، فيما تكثف واشنطن حملة الضغط على كاراكاس، وبعد تقارير عن عرض أمريكي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمنحه ممراً آمناً، مقابل الاستقالة ومغادرة البلاد.

وسيضم الاجتماع مسؤولين أساسيين بإدارة ترامب وأعضاء بمجلس الأمن القومي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وكذلك، كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ونائبها ستيفن ميلر، وفق ما أوردت شبكة "سي ان ان "الإخبارية الأمريكية .

وسيعقد الاجتماع المقرر في المكتب البيضاوي في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، ويأتي فيما تكثف الولايات المتحدة حملتها للضغط على فنزويلا، والضربات الجوية على قوارب في الكاريبي، والحشد العسكري في المنطقة.

وعبر الأسبوع الماضي، أصدر ترمب تحذيراً باعتبار المجال الجوي لفنزويلا مغلقاً.

**ممر آمن وعرض بالاستقالة

وأكد ترامب الأحد، أنه تحدث هاتفياً مع مادورو، بعد تقارير إعلامية على مدار الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يقدم تفاصيل حول ما ناقشه مع مادورو، وقال عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع الرئيس الفنزويلي: "لا أريد التعليق على ذلك. الإجابة هي نعم".



وقالت مصادر لصحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية إن اتصال ترمب مع مادورو، حمل رسالة واضحة وهي أنه "يمكنك النجاة بنفسك وأقرب الناس إليك شريطة مغادرة البلد الآن"، ولكن 3 قضايا خلافية أوصلت المكالمة التي كانت تهدف إلى "تجنب مواجهة مباشرة"، بين البلدين، إلى طريق مسدود.

وقالت المصادر إن ترمب طلب أن يغادر مادورو وحلفائه فنزويلا فوراً، والسماح بـ"استعادة الحكم الديمقراطي"، فيما اقترح مادورو تسليم السلطة السياسية إلى المعارضة مع الاحتفاظ بالسيطرة على قيادة القوات المسلحة.

ووفقاً للمصادر، فإن رسالة الولايات المتحدة إلى مادورو كانت مباشرة: "منح ممر آمن للرئيس وزوجته سيليا فلوريس، وابنه، فقط إذا وافق على الاستقالة فوراً".

وجاءت المكالمة وسط علامات متنامية على أن إدارة ترامب تحضر لعملية عسكرية أوسع تستهدف كارتل مخدرات "دي لوس سوليس"، والتي تقول واشنطن إن مادورو وكبار مسؤوليه يرأسونها.

3 خلافات بين ترامب ومادورو

وقال مصدر مطلع على الأمر إن المكالمة التي كانت محاولة أخيرة لتجنب مواجهة مباشرة، تعطلت بسبب 3 قضايا.

وأوضح: "أولاً، طلب مادورو عفواً دولياً عن أي جرائم ارتكبها هو ومجموعته، وقد رُفض ذلك. ثانياً، طلبوا الاحتفاظ بالسيطرة على القوات المسلحة، على غرار ما حدث في نيكاراجوا عام 1991 مع فيوليتا تشامورو. وفي المقابل، سيتيحون إجراء انتخابات حرّة".

وأضاف المصدر أن الترتيب كان يشبه "النموذج الكوبي" الذي أبقى الأخوين أورتيجا (في نيكاراجوا)، القوة الحقيقية خلف الكواليس، وساعد في نهاية المطاف على تمهيد طريق عودتهم إلى الحكم. وقد رفضت الإدارة الأمريكية ذلك المقترح أيضاً.

أما النقطة الخلافية الثالثة فكانت التوقيت، إذ أصرت واشنطن على أن يستقيل مادورو فوراً، بينما رفضت كاراكاس.