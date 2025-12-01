أوكرانيا: 4 قتلى و40 مصابا في هجمات روسية

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين جراء هجمات روسية على مدينة دنيبرو، جنوبي شرقي البلاد.

وأفاد بيان لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، بأن روسيا نفذت الليلة الماضية هجوما صاروخيا على مدينة دنيبرو.

وأضاف البيان أن أعمال البحث والإنقاذ لا زالت مستمرة في المدينة، فيما تشير الإحصاءات الأولية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين جراء الهجوم.

في سياق متصل، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن 89 طائرة مسيرة روسية نفذت هجمات في البلاد، الليلة الماضية.

وأردفت في بيان، أن القوات الأوكرانية دمرت 63 من هذه المسيرات في الأجواء، فيما سقطت 26 أخرى في 9 نقاط مختلفة من الأراضي الأوكرانية.

وفي 23 نوفمبر المنصرم، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.