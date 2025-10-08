ضبط 3 متهمين بقتل شخص وتقييد زوجته بالحبال في الورديان بالإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بقتل مواطن، وتقييد زوجته بالحبال، داخل الشقة محل مسكنهما والكائنة في منطقة الورديان بنطاق دائرة القسم.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل شقته.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ رفقة، سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، وجودة جثة مسجاة لشخص يرتدي كامل ملابسه بشقته الكائنة في نطاق دائرة القسم، وقد فارق الحياة مختنقًا.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.