انخفض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية بأكبر تراجع منذ أكبر من 5 سنوات في أكتوبر ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير أساسي في إنتاج أشباه الموصلات على الرغم من دورة النمو المستمرة في الصناعة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة البيانات والإحصاء أن الناتج الصناعي انخفض بمقدار 5ر2% عن الشهر السابق في أكتوبر، ويمثل هذا أكبر انخفاض على أساس شهري في 5 سنوات و8 أشهر منذ أن تراجع بنسبة 9ر2% في فبراير عام 2020، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وانخفض إنتاج قطاع التعدين والتصنيع الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد، بنسبة 4% على أساس شهري في الشهر الماضي.

والجدير بالذكر أن إنتاج أشباه الموصلات هبط بنسبة 5ر26% وهو أكبر تراجع على أساس شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 1982 عندما تراجع بنسبة 3ر33%.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 5ر3% على أساس شهري، لتتعافي بعد شهرين متتاليين من التراجع.

ويمثل هذا أعلى زيادة منذ فبراير عام 2023 ، وفقا للوزارة.

ويرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع مبيعات المواد الغذائية والملابس وهو ما يعكس تأثير عطلة تشوسوك الممتدة التي جاءت في أوائل أكتوبر.

وارتفعت مبيعات السلع شبه المعمرة مثل الملابس بمقدار 1ر5% بينما قفزت مبيعات السلع غير المعمرة بما في ذلك مستحضرات التجميل بنسبة 7%، في حين انخفضت مبيعات السلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية بمقدار 9ر4%.

وتراجع الاستثمار في المرافق بنسبة 1ر14% على أساس شهري في أكتوبر، على عكس الانتعاش الذي شهدته في الشهر السابق.

وانخفض الاستثمار في الآلات بنسبة 2ر12% في حين انخفض الاستثمار في معدات النقل بنسبة 4ر18% .