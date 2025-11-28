ترامب يراجع حاملي البطاقات الخضراء من الدول المثيرة للقلق

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بمراجعة حاملي البطاقات الخضراء من الدول التي توصف بأنها مثيرة للقلق.



ووفق ما صرح به مدير خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) جوزيف إدلو، الخميس، فقد أمر ترامب بإعادة فحص شاملة ودقيقة لجميع حاملي البطاقة الخضراء من كل دولة "مثيرة للقلق".

وبحسب موقع أكسيوس، فقد تعهد ترامب بتكثيف حملة إدارته المشددة على الهجرة بعد أن حدد المسؤولون هوية المشتبه به في هجوم إطلاق النار يوم الأربعاء، في واشنطن العاصمة، والذي أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية بجروح خطيرة، على أنه مواطن أفغاني.

وعلقت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) جميع طلبات الهجرة المقدمة من المواطنين الأفغان بأثر فوري في وقت لاحق من تلك الليلة.



ووفق ما أفاد به موقع أكسيوس، فعندما طلب من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) توضيح الدول المثيرة للقلق التي أشار إليها إدلو، أحالت إلى 19 دولة مدرجة في إعلان ترامب الصادر في 4 يونيو، بعنوان "تقييد دخول الرعايا الأجانب لحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من تهديدات الأمن القومي والأمن العام".

ويقيد الإعلان ويحد بشكل كامل من دخول مواطني أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.

كما فرضت قيود جزئية ودخول محدود على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

وتقول إدارة ترامب إن حماية البلد والشعب الأميركي تظل في غاية الأهمية، ولن يتحمّل الشعب الأميركي تكلفة سياسات إعادة التوطين المتهورة التي انتهجتها الإدارة السابقة، بحسب مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، جوزيف إدلو، الذي قال على منصة "اكس" إن "السلامة الأميركية غير قابلة للتفاوض".