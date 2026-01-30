شرطة فلوريدا توقف العداءة الأمريكية ريتشاردسون بتهمة القيادة الخطرة

قالت الشرطة إنها ألقت القبض على العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون مساء أمس الخميس في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا، ووجهت إليها تهمة القيادة بسرعة زائدة خطيرة.

وأوضحت الشرطة أن أحد ضباط المرور أوقف صاحبة الميدالية الذهبية الأولمبية بينما كانت تقود سيارتها بسرعة 104 أميال في الساعة (167 كيلومترا في الساعة)، مضيفة أنها كانت تتجاوز المركبات الأخرى بشكل خطير وتعبر بين حارات السير.

وأكدت السلطات أنه تم توجيه تهمة القيادة بسرعة زائدة خطيرة إليها، ولم يرد الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى على طلب للتعليق.

وكانت ريتشاردسون (25 عاما) قد فازت بفضية سباق 100 متر في أولمبياد باريس، كما كانت ضمن فريق التتابع أربعة في 100 متر الذي أحرز الميدالية الذهبية.

وسبق أن تم توقيف ريتشاردسون في سياتل في يوليو تموز الماضي بتهمة العنف المنزلي بعد حادثة دفعت فيها صديقها، العداء كريستيان كولمان، عند نقطة تفتيش أمنية في المطار. واعتذرت لاحقا لكولمان وقالت إنها تعتزم طلب المساعدة.

وفي عام 2021، ثبت تعاطيها القنب في اختبار للمنشطات، ما أدى إلى إيقافها من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وحرمانها من المشاركة في أولمبياد طوكيو في ذلك العام.