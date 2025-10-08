ثلاثة أيام انقضت من عمر الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري برئاسة الدكتور أشرف زكي، كان الجمهور خلالها حاضرًا بقوة، ليس فقط من خلال الجائزة المستحدثة "The Best" التي يمنحها بشكل فوري لممثله وممثلته المفضلة، بل أيضًا عبر الإقبال الكبير على حضور العروض المسرحية، والحرص على التنقل بين المسارح، والمناقشات المطولة عقب كل عرض حول مستواه الفني وتقنياته الإخراجية.

المهرجان الذي رفع منذ انطلاقه شعار "المسرح للجماهير"، نجح خلال أيامه الثلاثة في تحويل شعاره إلى واقع ملموس، منهياً حالة القطيعة المصطنعة بين الجمهور وأعمال المهرجانات المسرحية.

وبما أن فرق العمل المشاركة تتكوّن بالكامل من شباب المسرحيين، فقد شكّل الشباب كذلك النسبة الأكبر من جمهور المهرجان، وبرزت بصمتهم الواضحة في أسلوب التفاعل والحركة والحوار، حيث انعكست روحهم على أجواء المهرجان، سواء في المناقشات المستمرة مع صناع العروض أو في الإقبال على التصويت في مسابقة الجمهور، التي وصلت في أحد العروض إلى نحو 200 صوت، فضلًا عن الطريقة العفوية الشبابية في تحية نجومهم المفضلين.

وعلى هامش العروض، شكّل الشباب أيضًا العمود الفقري لـ الورش الفنية التي نظمها المهرجان لطلبة معهد الفنون المسرحية وأقسام التمثيل بالكليات المختلفة، والتي شملت ورشًا في التمثيل بين التعليم والممارسة، والارتجال والرقص المعاصر، وتصميم المناظر المسرحية، مع استمرار انطلاق المزيد من الورش خلال الأيام المقبلة لتشمل مختلف مفردات العمل الفني المسرحي.