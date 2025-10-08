- هجمات إسرائيل ليست دفاعا مشروعا بل إبادة وإرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة ليست دفاعًا مشروعًا عن النفس بل إبادة جماعية وإرهاب ممنهج.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان بعد مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، وصلت الأناضول الأربعاء.

وشدد أردوغان على أن أولوية تركيا تتمثل في تحقيق وقف إطلاق نار عاجل وشامل في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بأقرب وقت.

وقال بهذا الخصوص: "هجمات إسرائيل داست على القانون، وسُجِّلت في التاريخ كوصمة عار، وهي ليست دفاعًا مشروعًا عن النفس بل إبادة جماعية وإرهاب ممنهج".

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل السعي لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وشدد على أهمية أن تبقى غزة أرضًا للشعب الفلسطيني، وأن يحكمها الفلسطينيون في نهاية المطاف.

وفيما يخص أسطول الصمود العالمي، ذكر أن أنقرة تابعته عن كثب بواسطة طائرات مسيرة وسفن تركية، من لحظة انطلاقه.

وأشار إلى أنه تابع طوال يوم الأحد عبر الصور التي وفرتها مسيرات أقينجي التركية مواقع وتطورات سفن "أسطول الصمود".

وبخصوص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أكد أردوغان أن أنقرة كانت على اتصال دائم مع حركة "حماس" خلال هذه المرحلة وما تزال على تواصل الآن معها.

ولفت إلى أن "حماس" أبلغت تركيا في ردها على خطة ترامب بأنها مستعدة للسلام والتفاوض، معتبرا ذلك "خطوة مهمة للغاية".

وأشار أردوغان إلى أن ترامب طلب من تركيا الاجتماع مع "حماس" وإقناعها، وقال: "تواصلنا بسرعة مع نظرائنا بشأن هذا الأمر".

وأردف: "أوضحنا لترامب كيفية التوصل إلى حل في فلسطين، سواء أثناء زيارتنا للولايات المتحدة أو في اتصالنا الهاتفي الأخير".

وبشأن لقائه مع ترامب في واشنطن، ذكر أردوغان أنه طرح مسألة طائرات "إف-35" بشكل واضح وصريح.

وشدد على وجود مناقشات تقنية ضرورية حاليًا مع واشنطن من أجل اتخاذ خطوات ملموسة بهذا الصدد، معربًا عن أمله في حل قضية الطائرات ورفع عقوبات "كاتسا" الأمريكية عن تركيا.​​​​​​​