هل يُسحب لقب دوري الأبطال من بيراميدز بسبب رمضان صبحي؟ خبير لوائح يُجيب

حسم عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، الجدل الدائر حول إمكانية سحب لقب دوري أبطال إفريقيا من نادي بيراميدز بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بإيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات، مؤكدًا أن الحكم نهائي ولا يقبل الطعن على المستوى الموضوعي.

وقال العمايرة، خلال ظهوره في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن الاستئناف المقدم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية هو إجراء شكلي وروتيني، حيث تختص المحكمة بمراجعة سلامة الإجراءات فقط، دون النظر في موضوع القضية أو إعادة تقييم الأدلة.

وأوضح أن الطعن لا يكون مقبولًا إلا في حالات نادرة، مثل عدم اختصاص "كاس" أو وجود خلل في ضمانات المحاكمة العادلة، وهي أمور غير متوفرة في قضية رمضان صبحي.

وأضاف خبير اللوائح أن قبول الطعن – إن حدث – سيؤدي إلى إعادة نظر القضية أمام تشكيل آخر داخل "كاس"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قرار الإيقاف شامل ويمنع اللاعب من ممارسة أي نشاط رياضي، وليس كرة القدم فقط.

وبشأن تداعيات القرار على نادي بيراميدز، نفى العمايرة وجود أي تأثير أو تهديد بسحب اللقب القاري، موضحًا أن لوائح الاتحاد الإفريقي (كاف) لا تُسقط اللقب إلا في حال ثبوت تعاطي ثلاثة لاعبين أو أكثر للمنشطات داخل الفريق، وهو ما لم يحدث مطلقًا.

واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن قضية رمضان صبحي ستبقى فردية، ولن تطال بأي شكل من الأشكال الوضع القانوني لنادي بيراميدز أو تتسبب في فقدان الفريق للقب دوري الأبطال.