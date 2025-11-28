بوتين يزور الهند الأسبوع المقبل

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للهند يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.

وقال الكرملين في بيان له: "بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 4 و5 ديسمبر"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

من جانبها، قالت الهند، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة للبلاد الأسبوع المقبل وإنها ستتيح الفرصة للبلدين لمراجعة التقدم المحرز في علاقاتهما.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، في بيان: "ستتيح زيارة الدولة المرتقبة فرصة لقيادتي الهند وروسيا... لوضع رؤية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الخارجية الهندية أن بوتين سيزور الهند يومي الرابع والخامس من ديسمبر كانون الأول بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقبل أيام أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو ونيودلهي تستعدان على قدم وساق لزيارة "مثمرة" سيجريها بوتين إلى الهند مطلع الشهر المقبل، مضيفا أن هذه الزيارة ستتيح فرصة للجانبين لبحث القضايا الثنائية والدولية ذات الأولوية.