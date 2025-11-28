أعلن مسئولون أمريكيون، أمس الخميس، أن رحمن الله لاكانوال، المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، قرب البيت الأبيض، عمل سابقًا مع القوات الأمريكية في أفغانستان، حيث قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، إن هذا يشمل العمل مع وكالته.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، شارك آلاف الشباب الأفغان في بعضٍ من أكثر العمليات وحشيةً في الحرب الأمريكية في أفغانستان، وغالبًا ما كانوا يعملون كمتعاقدين يعملون مباشرةً مع وكالات أمريكية مثل وكالة الاستخبارات المركزية، ويقاتلون أحيانًا لصالح جهاز الاستخبارات الأفغاني، ومديرية الأمن الوطني، وينفذون ضربات بناءً على معلومات استخباراتية أمريكية.

ومن المرجح أن لاكانوال كان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره عام 2014، وبالتالي كان في سن يمكنه فيه القتال بحلول 2017 تقريبًا.

وفي تلك المرحلة، كان الوجود الأمريكي في أفغانستان تقلص من مئات قواعد العمليات الأمامية في جميع أنحاء البلاد إلى الاعتماد بشكل أكبر على العمليات المُصممة لكبح جماح تمرد حركة "طالبان" المتنامية بقتل قياداتها وعناصرها الرئيسيين، وكانت هذه الغارات تُشنّ ليلًا، على الرغم من أنها انخفضت حدتها بحلول 2016.

ولم تُحدد السلطات بعد دافع الهجوم، ولم يُفصح المسئولون الأمريكيون أو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن تفاصيل تُذكر حول عمل لاكانوال لصالحهم.

ومع ذلك، لا بد أن الأفغان الذين وظفتهم وكالة الاستخبارات المركزية - عبر أي وكيل - لمحاربة "طالبان" قد شاركوا في بعض أكثر المهام خطورة وعنفًا التي سعى الجيش الأمريكي إلى تنفيذها.

وأدارت إدارة الأمن الوطني سلسلة مما يُسمى "وحدات الصفر"، والتي كانت مُدربة تدريبًا جيدًا وطُلب منها أداء بعض المهام التي ربما شعرت الحكومة الأمريكية بالاشمئزاز منها.

وغالبًا ما عملوا، بل وعاشوا، جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة الأمريكية، مع تقلص الوجود الأمريكي في أفغانستان وتركيزه المتزايد على تعزيز سلطة الحكومة المركزية في العاصمة والمراكز الإقليمية.

ويُتوقع أن يعاني الأفغان الذين عملوا في إدارة الأمن الوطني والقوات الخاصة الأمريكية من نفس ضغوط القتال الحادة ومشاكل الصحة النفسية التي أبلغ عنها قدامى المحاربين الأمريكيين أنفسهم.

وعندما سيطرت "طالبان" العاصمة كابول في أغسطس 2021، وتبع ذلك إخلاء فوضوي، انضم آلاف الشباب الذين قاتلوا في صفوف الأمريكيين إلى العائلات والمدنيين الذين حاولوا الفرار عبر المطار، كما عمل مئات المحاربين الأمريكيين القدامى بجد لضمان وجود الأفغان الذين قاتلوا إلى جانبهم من بين مئات الآلاف الذين نُقلوا جوًا من كابول.