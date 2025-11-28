إسرائيل تعتزم هدم 24 مبنى بمخيم جنين شمال الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عزمه هدم 24 مبنى في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، زاعما وجود "خطر".

وقال في بيان: "تقتضي الحاجة العملانية الواضحة والضرورية هدم مبان داخل مخيم جنين".

وأضاف: "في وقت سابق هذا الأسبوع (الثلاثاء)، أبلغت الإدارة المدنية (التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية) السكان بنيّة الجيش هدم 24 مبنى في مخيم جنين".

ولتبرير الخطوة العدوانية، زعم البيان أن "المنظمات الفلسطينية داخل المخيمات تعرض قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل هناك للخطر".

وفي 12 نوفمبر الجاري، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير، إن "صور الأقمار الصناعية التي التُقطت مؤخرا تشير إلى أن نحو 1460 مبنى طاله التدمير أو لحقت به أضرار فادحة أو متوسطة في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم" شمال الضفة الغربية.

وتأتي الخطوة التي تعتزم تل أبيب تنفيذها، بعد أن أعدمت قوات إسرائيلية الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاما)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاما)، في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجزت جثمانيهما، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

كما تندرج في إطار عدوان إسرائيلي بدأ الأربعاء، في محافظتي جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عامين، من خلال عمليات اقتحام واعتقال واغتيال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من قبل الجيش والمستوطنين، عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء حرب الإبادة.